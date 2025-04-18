"Orada bir köy var uzakta" adlı şiiri yazan şair Ahmet Kutsi Tecer’in köyü, gezginler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve "Çağlayan Su" olarak da bilinen Apçağa köyü, bünyesinde barındırdığı 200-300 yıllık ahşap evlerin restore edilmesiyle özgün kimliğini korumaya devam ederken, Doğu Anadolu’nun da turist çeken önemli yerleşim yerlerinden biri oldu.

Ahmet Kutsi Tecer’in "Orda Bir Köy Var Uzakta" isimli şiirini ithaf ettiği Apçağa köyünde bulunan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ziyaretçilerini adeta nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesine bağlı olan Apçağa köyünde yer alan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi’ni her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. Köy meydanının girişinde konumlanan Kültür Evi’ne Ahmet Kutsi Tecer isminin ise yerel halk tarafından verildiği aktarıldı. 2006 yılında temeli atılan Kültür Evi’nin 2014 yılında faaliyete geçtiği belirtildi.

Kültür Evi’nde Ahmet Kutsi Tecer’in ailesi tarafından bağışlanan eşyalar, kitaplar, çeşitli belgeler, soy kütüğü ve Ahmet Kutsi Tecer’in mektubu yer alıyor. Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ile kırsal kültür mirasının özgün haliyle korunması, köy arşivinin kurulması, köy kütüğüne bağlı önemli bilim ve devlet insanlarının eser ve eşyalarının sergilenmesi amaçlanıyor.

Anadolu’da köy müzelerinin ilk örneklerinden biri olan Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi, Apçağa Köyü’nün kültürel değişim sürecini ve kırsal kültür mirasını geleceğe taşıması açısından önemli bir rol üstleniyor.

Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi’nde görev yapan Azra Nur Aydınlık Kültür Evi’nin Ahmet Kutsi Tecer’in kendi evi olmadığını belirtti.

Aydınlık, "Kültür Evi Ahmet Kutsi Tecer’in anısına 10 yıl önce sıfırdan yapılmıştır. Burada Ahmet Kutsi Tecer’in kullandığı eşyalar ve köylü halkın bağışladığı yöresel kıyafetler, yöresel eşyalar bulunmakta. Ahmet Kutsi Tecer "Orda Bir Köy Var Uzakta" şiirini de Apçağa Köyü için öğretmenlik yaptığı dönemde ele almış. O meşhur şiir Erzincan’ın Kemaliye İlçesi Apçağa köyüne ait." dedi.

Öte yandan Kültür Evi’nin ziyaretçi sayısının her yıl daha da arttığı, özellikle Kültür Evi’nin gezi turlarının uğrak noktası olduğu kaydedildi.