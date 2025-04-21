Bursa Teknik Üniversitesi, iklim değişikliğinin etkilerini şehir içerisinde azaltmak için kolları sıvadı. Desteklenen proje ile bitkilerin, Bursa’yı serinletme etkileri belirlenecek. Ülke çapında da faydalanılabilecek çalışma ile şehre hangi bitki türünün serinlik getirdiği, hangi materyalin ise sıcaklığı artırdığı ortaya konacak.

Güney Marmara’nın ve Bursa’nın tek teknik üniversitesi olmasının sorumluluğuyla hareket eden Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) teknoloji, çevre, toplum gibi noktalarda yaşanan sorunlara çözümler geliştiriyor. Hazırladığı ve hayata geçirdiği projelerle ülkeye ve şehre önemli katkılar koyan BTÜ, bu defa iklim değişikliği için harekete geçti. Bu doğrultuda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Onur Aksoy’un "İklim Değişikliğine Hazırlık Sürecinde Açık Yeşil Alanlarda Bitkisel, Yapısal ve Konumsal Faktörlerin Kentsel Serinletme Etkisinin İrdelenmesi" başlıklı projesi destek aldı. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Erken’in danışman ve lisans öğrencisi Eray Gümüş’ün bursiyer olarak yer aldığı proje ile Bursa pilot alan olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerinin kent içerisinde azaltılmasına çalışılacak.

Bitkiler, binalar, döşeme malzemelerinden ölçümler

Proje kapsamında, bitkilendirilen ve bitkilendirilmeyen alanların kente serinletme ve sıcaklık etkisinin tam anlamıyla belirlenebilmesi için çalışma kapsamında pek çok noktadan sıcaklık ölçümleri alınacak. Bitki türü gölgelerinden, yer örtücü çalılardan, ağaçlandırma yapılmamış ve yapılmış alandan, 4 farklı yüksekliğe sahip bina gölgesinden, 15 farklı döşeme malzemesinden, otopark ağaçlandırması yapılmış ve yapılmamış alandan ve farklı döşeme malzemelerindenalınacak ölçümlerle, hangi bitki türünün serinletmeye daha fazla katkısı olduğu ve hangi materyallerin sıcaklığı artırdığı ortaya konacak.

Şehirde bioklimatik mekânlar oluşturulacak

Çalışma kapsamında kamusal ve açık yeşil alanlarda bulunan bitkilerin, şehri serinletme ve etki mesafesinin inceleneceğini belirten Proje Yürütücüsü Araştırma Görevlisi Onur Aksoy, hedefin, iklim değişikliğine uyum konusunda yenilikçi bir katkı sunmak olduğunu söyledi. Araştırma Görevlisi Aksoy, "Bursa’nın önemli açık yeşil alanlarında gerçekleştirilecek bu çalışma, kentin iklim direncini artırarak, bioklimatik açıdan konforlu mekânların oluşturulmasına katkı sağlayacak" dedi.

Gri ve mavi altyapıya katkı

Gri altyapı kapsamında kullanılacak olan döşeme malzemelerinin serinletme etkisinin de artırılacağını vurgulayan Onur Aksoy, "Araştırmalarımız sayesinde insan sağlığı açısından zararlı olan ultraviyole ışınlarının ve yansıyan ışık oranının az olan malzemelerin seçimi yapılabilecektir. Su yüzeylerinin yakın çevresindeki serinletme etkisi araştırılarak mavi altyapıya katkı sağlanacak. Ayrıca ileride yapılması planlanan kamusal açık yeşil alanların planlanmasına altlık oluşturulacak" diye konuştu.

Rektör Çağlar: Bursamızın ve ülkemizin sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz

Doç. Dr. Kamil Erken ve Araştırma Görevlisi Onur Aksoy’u tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Akademisyenleriniz, Bursa ve ülkemizin çevre kirliliği, sektörel problemler ve afet olayları gibi sorunlarına kayıtsız kalmayarak, çözümüne yönelik projeler üretiyor. Son olarak ortaya konan iklim direncine yönelik bu projemizin de iklim değişikliği sorununa çözüm getirmesini diliyor, böylesine faydalı proje ortaya koydukları için akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.