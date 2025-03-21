Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel sermaye yapısındaki değişime dikkat çekerek "İş dünyası olarak bu süreci iyi okumalıyız" dedi. Burkay, ortaya koydukları vizyon ve projelerle Bursa’yı yeni ekonomiye hazırladıklarını, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosunun artık bir iddia değil realite haline geldiğini söyledi.

Bursa iş dünyasının ortak aklını temsil eden ‘BTSO Sektör Konseyleri’nin Başkanları Bursa Business School’da bir araya geldi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, kamu kurumlarının il müdürleri ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Odanın 70 meslek komitesi ve 155 meclis üyesi ile Bursa iş dünyasının bütün dinamiklerini temsil eden bir yapıya sahip olduğunu söyledi. İş dünyasının akıl ve tecrübesini, akademi ve kamu kurumları ile bir araya getirmek amacıyla 2013 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak sektör konseylerini oluşturduklarını ifade eden Başkan Burkay, "İş dünyası olarak bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz olabilir. Ancak kamu ve üniversitelerimiz bu hedefleri paylaşmıyor ve desteklemiyorsa bir değer üretmeniz mümkün olmaz. Sektör konseylerimiz, ‘triple helix’ olarak adlandırılan bu üçlü yapıyı bir araya getiren önemli platformlar haline geldi. 22 sektör konseyimiz ile birlikte hem sektörel hem de bölgesel yol haritalarımızı hazırlamak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Üyelerimizi yeni iş modellerine hazırlıyoruz"

BTSO’da yönetime geldikleri günden bu yana konseylerin ortaya çıkardığı stratejik yol haritalarını uygulamak adına gayret gösterdiklerini belirten Başkan Burkay, Bursa Business School, TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM VE TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi birçok projenin sektör konseyleri tarafından ortaya konduğunu vurguladı. Söz konusu projelerin her birinin Bursa’nın dönüşümündeki en önemli mihenk taşları olduğunu kaydeden Burkay, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunları hep birlikte yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve projelerle şehrimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Bugün ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottomuz bir iddia değil realite haline geldi. Türkiye ve Bursa’nın ekonomi göstergelerine baktığınızda bunu anlayabilirsiniz. Bu yüzden sanayide ve ticarette bir dönüşüm olacaksa Bursa’dan başlamalı diyoruz. Şu anda E-Ticaret ve Dijitalleşme, Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri ile Perakende Ticaret Konseylerimiz, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki 8 bin işletmemizi dijital dönüşüme hazırlıyor. Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi projemizle üyelerimizi ticarette konvansiyonel ve pasif yapıdan çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni iş modellerine üyelerimizi hazırlayamazsak, bu dönüşümü sağlayamazsak görevimizi yapmamış oluruz."

Konseyler ve komitelerimiz en büyük gücümüz

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak en büyük amacımız, şehrimizin ekonomik gücünü daha ileri taşımak ve sektörlerimizin önündeki engelleri kaldırmak" dedi. Bu doğrultuda konseylerin kritik bir rol üstlendiğini belirten Uğur, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Konseylerimiz, Meslek Komitelerimizle birlikte Odamızın en büyük gücünü oluşturuyor. Buradaki toplantılarımız, sektörlerimizin sorunlarını ele almak, çözüm üretmek ve geleceğe dair stratejiler geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. Gıdadan turizme, tekstilden makineye, enerjiden hizmet sektörüne kadar her alanda güçlü bir ses olmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Bursa, Türkiye ekonomisinin kalbi ve burada bulunan herkes, bu kalbin atmasını sağlayan en önemli aktörler. Hep birlikte şehrimiz için daha güzel bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

"Üniversiteler büyürse Bursa ve Türkiye büyür"

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite ve iş dünyası arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu kapsamda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın da yer aldığı Üniversite Danışma Kurulu’nu oluşturduklarını söyleyen Rektör Çağlar, Bursa üniversiteleri büyüdükçe Bursa ve Türkiye’nin de büyüyeceğini vurguladı.

Toplantı açılış konuşmalarının ardından BESFİN CEO’su Ferda Besli’nin moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayla devam etti. Besli, Bursa’nın son 5 yıllık döneme ilişkin gayri safi yurt içi hasılası, ihracat ve ithalat rakamları ile diğer ekonomik göstergelerini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Bursa’nın toplam GSYH’den aldığı pay 30 baz puan geriledi

Bursa’nın 2023 yılında GSYH’sinin 1,4 trilyon TL olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Besli, kentin Türkiye’nin toplam GSYH’si içinden aldığı payın ise son 5 yılda 30 baz puan gerilediğini belirtti. Bursa’nın 2023’te yüzde 3,95’lik payla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 5’inci sırada yer aldığını söyleyen Besli, "Bursa’nın Türkiye’nin toplam GSYH içindeki payı son 5 yılda yüzde 4,25’ten 3,95’e geriledi. Bunu yeniden yüzde 5’ler düzeyine taşımak için yapılması gerekenler neler münazara edilmesi gerekiyor. Bu dönemde özellikle sektör bazında baktığımızda imalat sanayiindeki düşüş dikkat çekiyor. 2018-2023 döneminde imalat sanayi payı 8,33’den 7,32’ye düşmüş. Sanayinin gelişmemiş olması kenti geriye çekiyor. Diğer taraftan Bursa’da son 5 yılda ihracat yüzde 11 artarken, ithalat yüzde 33 artış göstermiş. Bursa ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından bu önemli bir uyarı niteliği taşıyor. İthalatın yüksek artış hızının uzun vadede yerel ekonomiyi kırılgan hale getirebileceği ve dışa bağımlılığı artırabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bu noktada, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının, ihracatın artırılmasına yönelik stratejik adımlar atması kritik önem taşıyor. Daha yüksek katma değerli üretim, yerli teknolojinin desteklenmesi ve sanayi yapısının dönüşümü gibi politikalar, bu dengenin sağlanmasında kilit rol oynuyor." dedi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Konsey Başkanları ve Başkan Yardımcıları da sektörlerine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.