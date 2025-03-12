BSH Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir adım attı. Çerkezköy’deki malzeme deposunun enerji tüketimi çatısına yerleştirilen fotovoltaik paneller ile karşılanacak. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğündeki paneller yılda 3 GWh enerji üretimi ile 1.370 ton CO² emisyonunun önüne geçilmesini sağlayacak.

BSH Türkiye, iklim ve çevre taahhütleri kapsamında sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne devam ediyor. Çerkezköy’deki üretim yerleşkesinde bulunan malzeme deposu Fotovoltaik (PV) panelleri ile yenilenebilir enerji üretimine başladı. Malzeme deposunun çatısına yerleştirilen fotovoltaik paneller yılda 3 GWh enerji üretimi sağlayarak 1.370 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan PV panelleri, malzeme deposunun yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılarken; tüm yerleşkenin yıllık elektrik tüketiminin de yüzde üçüne denk gelen miktarda yeşil enerji üretecek.

BSH Çerkezköy Tesis Yönetimi ve Türkiye Sürdürülebilirlik, Çevre ve İSG Yönetimi departmanlarının liderliğinde yürütülen proje, operasyonlarında kaynak verimliliğini artırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Elde edilen yenilenebilir enerji malzeme deposunun yıllık elektrik ihtiyacını tamamen karşılayarak Çerkezköy yerleşkesinin de karbon ayak izini azaltmasına önemli bir katkı sağlayacak.

Yenilenebilir enerji üretiminin artırılması hedefleniyor

Projenin ikinci aşamasında Çerkezköy kampüsündeki diğer uygun çatı alanlarına da PV sistemleri kurularak yeşil enerji üretiminin artırılması hedefleniyor. 2020 yılından bu yana tüm lokasyonlarında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını karbon-nötr olarak gerçekleştiren BSH, önlenemeyen emisyonlar için karbon dengeleme projelerine destek verirken, 2030 yılına kadar kullanılan elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.