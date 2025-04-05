Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2024-2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Türkiye Üniversiteler Karate Şampiyonası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kadınlar Ferdi Kumite 50 kg kategorisinde temsil eden Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Gökçe Ada, müsabakaları başarıyla tamamladı.

BŞEÜ, Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı kısa açıklamasında; "Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı Öğr. Gör. Dr. Aliye Çoban’ın gözetiminde şampiyonaya katılan sporcu ve hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.