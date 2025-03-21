Mersin’in Bozyazı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerine yönelik sağlık eğitimi düzenlendi.

Uzman Dr. Dilek Gökçe tarafından verilen eğitimde, ’ağız ve diş sağlığı’ ile ’ekran ve teknoloji bağımlılığı’ konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde çocuklara doğru diş fırçalama teknikleri, ağız sağlığının önemi ve teknolojinin bilinçli kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca aşırı ekran süresinin olumsuz etkileri ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekti.