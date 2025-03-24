Mersin’in Bozyazı ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletmelerde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, etkinlikler düzenledi. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ise 700 meyve fidanının yanı sıra toplam 1400 fidan halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dikim etkinliğine, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Bozyazı Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte lavanta ve badem olmak üzere toplam bin fidan dağıtılarak doğaya katkı sağlandı.