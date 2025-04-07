Bilecik’in Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede önemli başarılar elde eden Bozüyük 1922 Spor Kulübü sporcularını ödüllendirdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir’in de katılımıyla gerçekleşen törende, Kaymakam Öztürk sporculara başarı belgelerini takdim etti.

Takdir edilen sporcular arasında Midi İl 1’ncisi, Küçük Kızlar İl 3’ncüsü ve Yıldız Kızlar İl üçüncüsü olarak çeşitli kategorilerde başarıya imza atan sporcular yer aldı. Tören sırasında Kaymakam Öztürk, gençlerin bu alandaki çabalarının hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Özdemir ise sporcuların bu başarılarının gelecek nesiller için ilham kaynağı olacağına dikkat çekti.