Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Bozova ilçesinde Taşan ile Kulanşehir mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yolu sathi kaplama ile yenileyerek daha modern ve konforlu hale getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Bozova ilçesinde önemli bir ulaşım güzergâhı daha modern bir görünüme kavuştu.

Bozova ilçesine bağlı Taşan ile Kulanşehir mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik yol, sathi kaplama yöntemiyle baştan sona yenilendi. Uzun yıllardır hizmet bekleyen mahalle sakinleri, yolun modern hale getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Taşan Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Olgun, yapılan hizmetin mahalle halkı için büyük bir önem taşıdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.