Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşanan bir şaka anı, sanayi esnafını kısa süreli paniğe sürükledi. Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir işletmede çalışan kişi, arkadaşlarına sürpriz yapmak isterken ortalığı birbirine kattı. Eliyle yere düşürdüğü sprey kutusunun çıkardığı yüksek ses, o an dükkânda bulunanlar tarafından deprem sanıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, sesi duyan vatandaşlar can havliyle dışarı kaçtı. Ancak durumun bir şaka olduğu anlaşılınca, gülüşmeler eşliğinde içeri geri döndüler. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak çok sayıda yorum aldı.

"Böyle şaka düşmana yapılmaz," diyen vatandaşlar, özellikle deprem konusunda ülkece hassas bir dönemde bu tür şakaların yapılmasının uygun olmadığını belirtti. Bazıları olayın sadece bir anlık neşe olduğunu savunurken, bazıları ise bu tarz şakaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini dile getirdi.