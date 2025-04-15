Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) boykot çağrısına tepki göstererek üyelik kartını kırıp üyeliğini iptal eden esnaf Hamza Doğan, AK Parti’ye katıldı.

CHP’nin boykot çağrısına tepki göstererek CHP üyelik kartını İHA kamerasının önünde kırıp üyeliğini iptal eden esnaf Hamza Doğan, AK Parti’ye katıldı. Doğan, "Kendi malımızı boykot etmek vatan hainliğidir" diyerek tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Doğan’ın AK Parti’ye katılımını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan’da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. Boykot çağrısı CHP’li esnafı da isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı. Yapılan boykota karşı olduğunu belirten Doğan, "Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. CHP’nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kart da cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Özcan, yeni üyeye parti katılım formunu vererek, "CHP’nin baskıcı zihniyetine boyun eğmeyen esnaf kardeşimiz Hamza Doğan, bugün AK Parti ailemize katıldı. Milletin değerleriyle kavga edenler değil, milletin yanında yürüyenler kazanır. Hoş geldin kardeşim, birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.