Manisa’nın Soma ilçesinde boşandığı eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen kadın memleketi Kırkağaç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde boşandığı eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen kadın memleketi Kırkağaç ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma’ya taşınan Emre S. (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25), 2021 yılında boşandı. 3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift dün akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak’taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre S. boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş’ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi eski eş Emre S. ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre S., Soma Adliyesi’ne sevk edildi.

Talihsiz kadın memleketinde toprağa verildi

Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Kırbaş’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Kırkağaç ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Kırbaş’ın naaşı, Sarı Hoca Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.