Eskişehir’de boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Behiç Erkin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazideki bir straforun tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Aniden yayılmaya başlayan alevler sonucunda bölgeyi duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın yayılmadan kontrol altına alındı.