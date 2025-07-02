FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey’i 2-1’lik skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın son 16 turunda Alman ekibi Borussia Dortmund ile Meksika temsilcisi Monterrey karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Dortmund, Sehrou Guirassy ile 14 ve 24. dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 öne tamamladı. İkinci yarının başında 48. dakikada Monterrey, German Berterame ile farkı 1’e indirse de geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Alman takımı, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti.