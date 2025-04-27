İzmir'de Bornova’daki Abide-i Hürriyet Meydanı, İlber Ortaylı ve Deniz Yücel’in katıldığı törenle açıldı. Demokrasi ve tarih vurgusu yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Kazım Dirik Mahallesi’nde inşa ettiği Abide-i Hürriyet Meydanı, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP Milletvekili Deniz Yücel ve Başkan Ömer Eşki’nin katılımıyla açıldı. Halk TV’nin “Görkemli Hatıralar” programında gerçekleşen törende, 18 Türk devletinin bayrakları göndere çekildi.

İlber Ortaylı, meydanların kültürel önemine vurgu yaparak, “Bornova eğitim merkezi olabilir, zeytinlikler korunmalı” dedi.

Yücel, “Hukuksuzluklara karşı umudumuzu kaybetmeyeceğiz” diyerek İmamoğlu’na destek verdi. Eşki, “Demokrasiye vurulan zincirleri kırıyoruz” diyerek sembolik zinciri kırdı.

Meydan, 31 Mart Ayaklanması şehitlerini anıyor; Atatürk, Fatih ve Hektor heykelleriyle tarihi unsurlar barındırıyor. Grup İlyada ve Bournabat müzik performanslarıyla törene renk kattı.