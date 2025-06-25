Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta düzenlenen U14 Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Bolulu sporcu Ahmet Zeyd Özer, 52 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, milli takım kampına davet edildi.

Sivas’ta 19-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen U14 Türkiye Güreş Şampiyonası’na Türkiye’nin dört bir yanından onlarca genç sporcu katıldı. Şampiyonada Bolu’yu temsil eden Ahmet Zeyd Özer, 52 kiloda mindere çıktı. Tüm rakiplerini mağlup eden Özer, altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonu olan genç güreşçi, milli takım kampına çağrılmaya hak kazandı. Sporcunun antrenörü Mehmet Sefa Altunkuş, uzun süredir devam eden yoğun antrenmanların karşılığını aldıklarını belirterek, hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu ifade etti.