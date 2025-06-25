Manavgat Belediyesi, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Akdeniz Bölgesi’nde bir belediye tarafından kurulan ilk otizm merkezi olma özelliğini taşıyan Manavgat Belediyesi Fatma Karamancı Otizm Merkezi’nin temeli, Ilıca Mahallesi’nde düzenlenen törenle atıldı.

Hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı’nın destekleriyle hayata geçirilecek olan bu özel proje, tüm bölge için önemli bir sosyal yatırım niteliği taşıyor.

Temel atma törenine yoğun katılım

Temel atma törenine, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi Üyesi Niyazi Şen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 bin 639 metrekarelik modern tesis

Hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı’nın destekleriyle yapımına başlanan merkez, toplam 3.639 metrekarelik kapalı alan olarak inşa ediliyor. Bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan merkez, otizmli bireylerin eğitsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek birçok özel donanıma sahip.

Merkezde, kapalı yüzme havuzu (250 m²), spor salonu, yoga ve pilates sınıfları, dil ve konuşma terapi odaları, grup ve bireysel eğitim sınıfları, günlük yaşam becerileri sınıfı, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri, çok amaçlı salon, yemekhane, ağır, orta ve hafif düzey destek sınıfları gibi alanlar yer alacak.

Tesisin peyzajında ise otizmli bireylerin hassasiyetleri ön planda tutuldu. Duyu bahçesi, güvenli oyun alanları, fitness parkuru gibi açık hava alanları, merkezdeki eğitim ve rehabilitasyon sürecini destekleyecek şekilde kurgulandı. Ayrıca kapalı yüzme havuzu, yalnızca otizmli bireyler için değil, tüm vatandaşların hizmetine açık olacak şekilde tasarlandı.

Başkan Kara: "Her şeyi sevgiyle aşacağız"

Törende konuşan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, merkezin hayata geçmesinde emeği olan Mehmet Karamancı ve ailesine teşekkür ederek; "Otizm bir eğitim işi ve zorlu bir süreç. Ancak çocuklarımızın elinden erken dönemde tutabilirsek, onların çok iyi yerlere gelebileceğini görüyoruz. Bu değerli merkezin Manavgat’ımıza kazandırılmasına öncülük eden, eğitime ve sosyal hayata katkılarıyla her zaman örnek olan hayırsever iş insanı Sayın Mehmet Karamancı’ya ve Karamancı ailesine çok teşekkür ederim. Bizler Yunus Emre’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız. Sevgiyle her zorluğun üstesinden geliriz." dedi.

Başkan Kara, merkezin bilimsel temelli hizmetler sunacağını vurgulayarak, her bir alanın özenle planlandığını ve tüm otizmli bireylerin bireysel farklılıklarını gözeten bir yapıda hizmet vereceğini belirtti.

Kaymakam Karataş: "Bu hizmet milyonlarla ölçülemez"

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ise otizmin yalnızca tıbbi değil, eğitsel bir mücadele gerektirdiğini vurgulayarak, hayırsever iş insanı Mehmet Karamancı’ya teşekkür ettiği konuşmasında; "Otizm bir ilaçla ya da tek başına bir terapiyle iyileştirilecek bir durum değil. Bu nedenle Mehmet Karamancı Bey’in sağladığı katkılar, milyonlarla ölçülemeyecek kadar kıymetli." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcılarından destek mesajları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, merkezin yalnızca bir tedavi alanı değil, aynı zamanda ailelerin buluşma ve dayanışma alanı olacağına dikkat çekerek; "Burada bizleri buluşturan Sayın Belediye Başkanımız Nefi Kara’ya ve bu anlamlı tesisi kazandıran Mehmet Karamancı beyefendiye teşekkür ediyorum. Bu merkez, sadece bireyler için değil, aileler için de çok kıymetli. Dil terapisi, ergoterapi ve multidisipliner hizmetleriyle örnek bir tesis olacak." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise merkezin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek; "Bu tesisin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Karamancı ailesine, Belediye Başkanımıza ve bu sürecin içerisinde yer alacak olan herkese teşekkür ediyorum. Bu konu, devlet desteği olmaksızın sadece ailelerden ve bireylerden çalışma yapmasını istemeyecek kadar önemli bir konu. Devletin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz, sizin derdiniz bizim derdimizdir diyoruz. Böyle yaşıyor, böyle hissediyoruz." dedi.