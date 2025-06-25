Düzce’de üniversiteli girişimcinin yetiştirdiği yaban mersinlerinin ilk hasadını Vali Selçuk Aslan elleriyle yaptı.

Düzce’nin Musababa Köyü’nde üniversite öğrencisi Muhammed Bilal Köse, yüksek antioksidan içeriği sayesinde "süper meyve" olarak bilinen yaban mersini üretmeye başladı. Tarımda genç girişimciliğin başarılı örneklerinden biri olan Köse, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün aldığı bilgiyle emeği buluşturarak hem üretime katkı sunuyor hem de örnek bir model ortaya koyuyor. Üretimin ilk hasadını ise Düzce Valisi Selçuk Aslan elleriyle yaptı.

Vali Selçuk Aslan, "Gençlerimizin üretimde yer alması ve tarımın geleceğine yön vermesi büyük bir kazanç. Bilal kardeşimizin emeği takdire şayan. Genç üreticimizi yürekten kutluyor, bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.