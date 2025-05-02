Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından, yaban hayvanlarının korunması ve insanlarla olan etkileşimlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi konularında vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Bolu’da, 2025 yılından bu yana vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar üzerine, 15 yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı. DKMP ekipleri, yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamla insan etkileşiminin olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında, din görevlileri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri ve öğrencilere yönelik olarak "Yaban Hayatı-İnsan Etkileşimleri ve Farkındalık Semineri" düzenlendi. Seminer kapsamında toplam 504 kişiye, yaban hayatının korunmasının önemi ve insan-yaban hayvanı ilişkilerinde dengenin sağlanması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, yaban hayatına yönelik farkındalık seminerlerinin önümüzdeki dönemde üniversite öğrencilerine de verileceğini bildirdi.