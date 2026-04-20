İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu vesileyle trafik ekipleri, 13-19 Nisan tarihlerinde il genelinde belirlenen noktalarda bin 486 uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 31 bin 913 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 29 araç ve sürücüsüne idari ceza kesildi.