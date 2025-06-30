Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen geleneksel Hacet Bayramı coşkusu yaşandı. Pelitözü ve Çepni köylerinde yüzlerce kişiye etli pilav dağıtıldı.

Mudurnu’da geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri devam ediyor. 200 yılı aşkındır sürdürülen bölgedeki bayram etkinliği Pelitözü ve Çepni köylerinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Köylülerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için yaklaşık bin 200 kilogram ağırlığında kuşbaşı et ile 800 kilogram bulgur pilavı kaynatıldı. Hazırlanan yemekler, traktör kasalarına yüklenerek bayram alanına getirildi. Çayırlık alanda toplanan vatandaşlara tepsilerle etli pilav ikram edildi.

Bayram kapsamında geleneksel Türk sporlarından olan yağlı güreşler de düzenlendi. Minik boydan başpehlivan kategorisine kadar birçok pehlivan er meydanına çıktı. Nefes kesen mücadelelerin ardından dereceye giren pehlivanlara madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Vatandaşlar, Hacet Bayramı’nın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtirken, etkinliklerin sonunda dualar edildi.