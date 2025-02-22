Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Hayvanları Koruma Birliği (KÜSHAYKOB), Kütahya İl Özel İdaresi, Gediz, Simav, Şaphane ve Pazarlar Belediyeleri ile beldeleri ve köylerini kapsayan bölgesel Hayvan Barınağı çok yakında hizmete giriyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel. "Sokak hayvanları bizlerin sorumluluğunda olan dilsiz canlılardır. Bizler bu projenin sonunda sahipsiz kalmış ve bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına sahip çıkarak yaşamlarının devamlılığını sağlıyoruz. Beslenme, barınma ve sağlık bakımı için geniş bir kapasiteye sahip barınağın yakında hizmete gireceğini duyurmak istiyorum" dedi.

Başkan Akel’in ziyarette bulunduğu 12 bin metrekare alana sahip olan hayvan barınağı, 3 bin 600 metrekarelik kapalı ve üstü açık alan, bin 300 metrekarelik üstü kapalı ve çevresi açık alanlardan oluşan barınak, yönetim binası, klinik binası, personel binası, karantina binası, A, B, C ve D barınak binaları, kedi yaşam alanı, kedi geçici bakım evi, müşahede bakım evi, kazan dairesi, güvenlik binası ve mutfak binasıyla birçok farklı yapıda hizmet verecek.