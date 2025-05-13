Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Dirmil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Korkmaz (38) yönetimindeki 48 SS 346 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen İ.N.A. yönetimindeki 17 AGL 082 plakalı başka bir araca çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Korkmaz, hastaneye kaldırdı. Yaşamını yitiren Korkmaz’ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.