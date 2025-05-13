Ford Türkiye tam elektrikli yeni modelleriyle Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Ford’un tamamen elektrikli Explorer ve Capri modelleri ile Ford Otosan tarafından üretilen Puma Gen-E, E-Tourneo Courier ve E-Tourneo Custom görkemli bir lansmanla basına tanıtıldı.

Ford Türkiye, İstanbul Park Yarış Pisti’nde basın ve cemiyet dünyasının bir araya geldiği bir lansmanla yeni elektrikli binek ve ticari araçlarını tanıttı. Lansmana katılan davetliler, Ford Otosan’ın Romanya Craiova Fabrikası’nda üretilen ve farklı tarzı ile öne çıkan Puma Gen-E’nin yanı sıra Avrupa’da üretilen, Red Dot tasarım ödüllü, konforu ile öne çıkan Ford Explorer ve yepyeni elektrikli tasarımı ile öne çıkan Ford’un en ikonik modellerinden Ford Capri’yi deneyimledi. Katılımcılar ayrıca, Ford Otosan tarafından üretilen E-Tourneo Courier ve E- Tourneo Custom’ı yakından inceleme şansı yakaladı.

Araç yelpazesini 5 yeni elektrikli araçla genişleten Ford Türkiye, bu lansmanla elektrikli araç pazarında hem hafif ticari hem de binek araçlarıyla öne çıkacağının ipucunu vermiş oldu. Ford Türkiye, müşterilerine elektrikli araç sunmanın ötesinde, kompakt SUV’lardan konforlu şehir araçlarına; sportif araçlardan hafif ticarilere kadar birçok farklı modeli aynı anda elektriklendirerek ’Elektriğin Ford Çağı’nı başlattı.

Lansmanda konuşan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tanıtılan modellerin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, Ford markasının tasarım, bağlanırlık, performans ve kullanım kolaylığı gibi tüm temel değerlerinin yeni nesil bir yansıması olduğunu söyledi. Yücetürk şöyle devam etti: "Ford Pro ile ticari müşterilerimize akıllı filo yönetimi, dinamik araç planlamaları, şarj altyapıları, öngörülebilir maliyet çözümleri ile sadece araç değil bir ekosistem, uçtan uca entegre çözümler sunuyorduk. Şimdi bu altyapı ve deneyim binek araçlar için de son kullanıcıların hizmetinde. Çünkü bizce elektrikli mobilite tek başına bir ürün değil; bir ekosistem. Ve Ford Türkiye olarak biz, bu ekosistemin dönüşümüne liderlik etme vizyonunu taşıyoruz."

Elektrikli geleceği adım adım inşa ettiklerinin altını çizen Yücetürk "Türkiye’de en zengin elektrikli ürün gamını en köklü bayi ağı ile satışa sunuyoruz. Satışa sunduğumuz 100 aracın yaklaşık 75’ini Ford Otosan’da üretiyoruz. Binek araçlardaki iddiamızı tekrar ortaya koyarken bu dönüşümün sadece araçlar ile olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim için üzerinde uzun süre çalıştığımız ekosistemi kurmak ve müşterilerimize arzu ettiğimiz hizmeti vermek en az araçlarımızı pazara sunmak kadar önemliydi" diye konuştu.

Ford Türkiye Pazarlama Lideri Talat İşçioğlu ise, markanın elektrifikasyon stratejisine vurgu yaptığı konuşmasında "Bizim için dönüşüm elektriğe geçiş, bir motor değişimi değil; bir zihin değişimi. Araçlarımız ve hizmetlerimizle oluşturduğumuz yepyeni bütün bir ekosistem kuruyoruz. Bugün otomotivdeki elektrik dönüşümünde de kritik bir rolümüz olduğunu biliyoruz. Bakış açımızla elektrikte yeni bir çağ açıyoruz. Buna da Elektriğin Ford Çağı diyoruz" dedi.

Lansmanda ayrıca ardından basına açıklamada bulunan Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Bugün bizim için gurur günü çünkü bugün ‘elektriğin Ford çağını’ başlattık. Bugün esasında vizyonumuzun hayat bulduğu bir gündeyiz. Burada 5 farklı modeli tanıttık, bunlar Puma Gen E, Explorer, Capri, elektrikli Tourneo Custom ve Tourneo Courier. Böylece Ford’un ürün yelpazesini elektrikli araçlarla zenginleştirme şansımız oldu. Biz bunu sadece bir ürün lansmanı olarak değil, esasında bir dönüşüm olarak tarif ediyoruz. Ford’un bu anlamdaki vizyonu bir ekosistem oluşturmak ve bu ekosistemin dönüşümüne de aynı zamanda liderlik etmek. Biz sadece ürün değil, ürünün yanında sunduğumuz hizmetlerle beraber deneyimi de yeniden tasarlıyoruz. Türkiye’de otomobil segmentinde elektrikli araçların vergi sistemi, motor gücüne göre ve aynı zamanda matrah rakamlarına göre belirleniyor ve yüzde 10, yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60’lık ÖTV dilimleri var. Biz rekabetçi olabilmek adına araçlarımızın fiyatlarını yüzde 10’luk ÖTV diliminde olacak şekilde belirlemeye gayret ettik. Bu anlamda da Puma Gen-E modelimiz 1 milyon 593 bin lira, Explorer modelimiz farklı özelliklerine göre 1 milyon 720 bin ile 1 milyon 820 bin arasında değişiyor. Capri’yi de 1 milyon 920 bin liradan pazara sunuyoruz. Aynı zamanda Courier modelimizin otomobil versiyonunu tam elektriklisini de 1 milyon 685 bin lira olarak konumladık" dedi.

Yeni modeller hakkında şu açıklama yapıldı:

Yeni Ford Puma Gen-E: Elektrikli şehir SUV’sinde sıra dışı tarz

Avrupa’nın en çok satan binek aracının tam elektrikli modeli olan ve Ford Otosan tarafından üretilmesiyle lansmanda öne çıkan Puma Gen-E, şehir içi mobilitede çeviklik, verimlilik ve şıklığı bir arada sunuyor. Ford Otosan’ın Craiova’daki fabrikasında üretilen Puma Gen-E sportif tasarımı, bağlantılı yeni nesil kabini ve artırılmış bagaj hacmiyle stil ve işlevselliği bir araya getiriyor. Türkiye’de 1 milyon 593 bin 100 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulan Ford Puma Gen-E’nin öne çıkan özellikleri ise şöyle: Gelişmiş elektrik motoru ve 14,2 kWh/100 km’lik enerji tüketimi ile yüksek verimlilik sağlayan yeni Puma Gen-E, 100 kW DC hızlı şarjla 23 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. Sıra dışı sürüş deneyimi sunan araç, 353km’ye ulaşan menziliyle, şehir içinde şarj olmadan 494 km’ye kadar sürüş imkânı sunuyor. Kesintisiz hızlanma özelliğiyle 100 km/s hıza 8,0 saniyede ulaşan Puma Gen-E, hızlı direksiyon tepkileriyle Puma ST karakterini elektrikli formda sunuyor. Puma Gen-E kompakt motoru sayesinde yoğun şehir hayatı ve genç aileler için ideal alan verimliliği sağlıyor. Puma Gen-E’ye özgü GigaBox alt bagaj bölmesi, kullanım kolaylığı ve esnekliği artırıyor. Bu pratik alan sayesinde, arka koltuklar yerindeyken tavana kadar 574 litreye kadar yükleme hacmi elde ediliyor. Ön kısımda benzinli motordan kazanılan 43 litrelik saklama alanıyla ek bagaj kapasitesi sunulmuş oluyor. Araç, bu özelliğiyle kendinden büyük SUV’lardan daha geniş bir bagaj kapasitesine sahip. 19" jantlar, Matrix LED farlar, 360 kamera, B&O ses sistemi ve 12" SYNC 4 bilgi-eğlence ekranı gibi özelliklerle donatılan Puma Gen-E hem teknolojik hem de estetik açıdan dikkat çekiyor.

FordPass uygulamasıyla, nerede olursa olsun Puma Gen-E ile bağlantıda kalmak, uzaktan aracı kontrol etmek ve araca dair güncel bilgilere erişmek mümkün. Puma Gen-E uzaktan araç kilitlerini açma, kilitleme ve uzaktan aracı çalıştırma/durdurma gibi ileri özelliklerle donatılıyor. Bağlanabilirlik özellikleri sayesinde araç konumu, batarya şarj seviyesi, lastik basıncı, güncel kilometre bilgisi gibi verilere FordPass uygulaması üzerinden rahatça erişilebiliyor. Ayrıca elektrikli araçlara özel şarj süreci boyunca uzaktan şarj kontrolü, kalkış saati planlaması, hedeflenen şarj seviyesi belirlenmesi ve şarj geçmişinin detaylarıyla görüntülenmesi gibi birçok hizmet de FordPass ile Puma Gen-E kullanıcılarına sunuluyor.

Ford Explorer: Konfor ve tasarımda sıra dışı bir SUV

Ford’un Almanya’daki Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretilen ilk tam elektrikli SUV’si olan Explorer Türkiye’de 1 milyon 720 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile Select ve Premium olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Ford Explorer’ın öne çıkan teknik özellikleri ise şöyle:

Select paketi 16.3 kWh/100 km’lik enerji tüketimi sunarken; Premium ise 17.3 kWh/100km enerji tüketimi sunuyor.

25 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Şehir içinde 496 km’ye varan bir menzil sunuyor.

450 litrelik bagaj kapasitesi, geniş iç hacmi ve teknoloji harikası donanımlarıyla modern aileler ve macera tutkunları için cazip.

14.6" SYNC Move ekran, 17 litrelik mega saklama alanı, ambiyans aydınlatma, 21" jant opsiyonu ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.

Ayrıca Explorer, araç tasarımı ve konseptinde prestijli bir ödül olan 2024 Red Dot tasarım ödülü sahibi.

Yeni Ford Capri: Sıra dışı tasarımı ile ikonik Capri elektriklendi

Tıpkı Explorer gibi Köln’de üretilen Capri ise Ford’un ikonik modelini bugüne taşırken efsaneyi elektrikli çağın tasarım diliyle buluşturuyor. Türkiye’de 1 milyon 920 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla ile sunulan Capri’nin öne çıkan özellikleri şöyle:

25 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. Tek bir şarjla şehir içinde 471km’ye kadar sürüş yapmayı mümkün kılıyor.

Aerodinamik tasarımı sayesinde 16.5 kWh/100km yakıt tüketimine sahip.

12 ultrasonik sensör, beş kamera ve üç radar kullanarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle araç kullanıcısına güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Araçta panoramik cam tavan, Matrix LED farlar, B&O ses sistemi, 21" jant opsiyonu ve 572 litrelik geniş bagaj hacmi gibi öne çıkan özellikler yer alıyor.

İç mekânda ayrıca 14,5 inçlik hareketli bir dokunmatik ekran, ön kol dayama yerinin altında üç adet 1,5 litrelik içecek şişesini tutabilecek kapasiteye sahip 17 litrelik bir mega konsol ve 572 litreden fazla bagaj alanı bulunuyor.

Ford E-Tourneo Courier Journey ve Ford E-Tourneo Custom da sahnede

Ford’un popüler ticari araç modellerinin elektrikli versiyonları da etkinlikte sergilendi. Ford E-Tourneo Courier Journey konforlu iç hacmiyle geniş aileler tarafından tercih edilirken, E-Tourneo Custom VIP araç konforu ile prestijli bir yolculuk sunmasıyla öne çıkıyor.

Tasarım ve mühendisliğinde Ford Otosan imzası taşıyan ve Ford Otosan’ın Romanya’daki Craiova fabrikasında üretilen E-Tourneo Courier Journey Türkiye’de 1 milyon 685 bin TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuluyor. E- Tourneo Courier Journey’in başlıca özellikleri şöyle:

23 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabiliyor. WLTP standartlarında 288 km’ye varan bir menzil sunuyor.

17.3 - 17.5 kWh/ 100km enerji tüketimi sunuyor.

Arka koltukları açık durumdayken 570 litrelik bagaj kapasitesi, koltuklar yatırıldığında 2172 litreye çıkabiliyor. Bu yönüyle geniş aileler için de cazip bir seçenek haline geliyor.

12" dokunmatik ekran, 12’’ gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, elektronik el freni gibi özellikler de E Tourneo Courier Journey’i öne çıkaran özellikleri arasında yer alıyor.

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen E-Tourneo Custom ise 2 milyon 896 bin 400TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. E- Tourneo Custom’ın başlıca özellikleri şöyle:

39 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar hızlı şarj olabilen E-Tourneo Custom, 325km’ye kadar bir sürüş menziline sahip.

25.3 kWh/100km enerji tüketimine sahip.

8+1 oturma kapasitesi, hareketli ve döndürülebilir koltuklar ile maksimum konfor ve kullanım esnekliği sunuyor.

SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, 13" dokunmatik ekran, Pro-Power Onboard özellikleri ile modern teknolojiyi yolculuklara taşır.

FordPass Türkiye uygulamasıyla sunulan özelliklerin hepsi, E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom modellerinde de de sunuluyor ve sürücülerin deneyimlerini zenginleştiriyor.

Hem bayiler hem de Ford Online ile "Elektriğin Ford Çağı"na adım atmak mümkün

14 Mayıs itibarı ile Puma Gen-E tüm Ford bayilerinde yerini alırken Explorer ve Capri müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyan Ford Store bayilerinde sunuluyor olacak. Ayrıca Ford kullanıcıları bu tarihten itibaren Ford Online platformu üzerinden de Puma Gen-E, Capri ve Explorer’ı tasarlayabilecek ve online olarak kaporalarını ödeyerek rezerve edebilecekler. E-Tourneo Courier Journey ve E-Tourneo Custom ise Haziran ayında satışa sunulacak.