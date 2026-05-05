Türk havacılık sanayiinin özgün jet eğitim uçağı HÜRJET programında kritik bir eşik daha aşıldı. TUSAŞ ile GE Aerospace arasında, HÜRJET'e yönelik motor tedariki için sözleşme imzalandı.

TUSAŞ ile GE Aerospace arasında, HÜRJET için F404 motor tedarikine yönelik sözleşme imzalandı; anlaşma, seri üretim sürecine ivme kazandırmayı hedefliyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, HÜRJET'in seri üretim süreci kapsamında F404 motorlarının tedarikine ilişkin yeni bir adım atıldı. Sözleşme, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürsoy ile GE Aerospace Savunma ve Sistemler Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty'nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle imza altına alındı.

Açıklamada, F404 motoru teslimat takviminin HÜRJET'in seri üretim hedefleriyle paralel ilerlediği belirtilerek, söz konusu anlaşmanın programın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Geliştirme ve sertifikasyon faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 prototip uçağın üretiminin sürdüğü kaydedilen açıklamada, 2027 yılının ikinci yarısında seri üretimin hızlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Öte yandan, imzalanan sözleşmelerle birlikte elde edilen sipariş sayısının HÜRJET'i küresel eğitim uçağı pazarında öne çıkan platformlardan biri haline getirdiği vurgulandı. HÜRJET'in, Boeing T-7 Red Hawk'tan sonra en fazla siparişe sahip eğitim uçağı konumunda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, HÜRJET'in üstün performansı ve çok rollü yapısıyla uluslararası ihalelerde öne çıktığı belirtilerek, Türkiye'nin havacılıkta bağımsızlık vizyonu doğrultusunda güçlü sanayi ortaklıkları ve artan ihracat başarısıyla küresel ölçekte büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.