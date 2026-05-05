Yemek ve market teslimatı abonelik programı Ypro, kullanıcılarla buluşuyor. Program, işletmelerin sipariş sürekliliğini güçlendirmeyi ve toplam ticari hacimlerini büyütmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş markalarından Yemeksepeti, iş ortağı ağının sürdürülebilir büyümesini destekleyecek yeni nesil premium üyelik programı Ypro'yu hayata geçirdiğini duyurdu. 27 Nisan 2026 itibarıyla tüm kullanıcılara sunulan Ypro, Türkiye'de yemek, market ve mahalle esnafı siparişlerini tek bir abonelik çatısı altında toplayan sistem olarak sektörde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Tüketici faydasını merkeze alarak tasarlanan Ypro, sıfır teslimat ücreti, çeşitli indirimler ve öncelikli müşteri hizmetleri sunacak.

Tüketiciler için maksimum tasarruf ve öncelikli deneyim

Programın kullanıcıların sipariş süreçlerini daha ekonomik ve verimli hale getirmeyi hedefleyen bir dizi yenilikçi avantajla birlikte geleceği belirtildi. Programın özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Sınırsız ücretsiz teslimat

Ypro üyeleri, herhangi bir sipariş adedi sınırı olmaksızın, platform üzerindeki tüm restoran, market ve mahalle siparişlerinde kurye ve teslimat ücretinden tamamen muaf tutuluyor.

Farklı kampanyaları aynı anda kullanabilme

Tüketicilere sunulan önemli yeniliklerden biri olan bu esnek modelde kullanıcılar, Yemeksepeti'nin genel sepet ve lezzet kuponları ile restoranların yalnızca Ypro üyelerine sunduğu özel indirimleri tek bir siparişte birleştirerek sepet tutarlarında daha yüksek oranlarda tasarruf elde edebiliyorlar.

Sadece Ypro üyelerine özel fırsatlar

Platform hizmet ücretlerinde uygulanan indirimlerin yanı sıra, platformun en seçkin restoranları yalnızca Ypro üyelerinin erişebildiği özel fiyatlandırmalar ve fırsat menüleri sunuyor.

Müşteri hizmetlerinde öncelik

Hem Yemeksepeti kuryeli hem de restoran kuryeli siparişlerde, Ypro üyeleri bekleme süresi olmaksızın canlı destek hizmetinden faydalanıyor.

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek farklı marka iş birlikleriyle, üyeler için yaşamın diğer alanlarında da farklı fırsatların olacağı belirtildi.

'Tüm paydaşların büyüdüğü bir değer zinciri inşa ediyoruz'

Ypro'nun hızlı ticaret sektöründe oluşturacağı dönüşüme ve yerel ekonomiye katkı potansiyeline dikkat çeken Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, modelin vizyonunu şu sözlerle ifade etti: 'Yemeksepeti olarak çeyrek asırdır ülkemizde hızlı ticaretin ve dijitalleşmenin öncülüğünü üstleniyoruz. Hızlı ticaret ve ücretsiz teslimat kavramlarını kusursuz biçimde bir araya getiren vizyonumuzun en güçlü yansıması olan Ypro ile sıradan bir abonelik modelinin ötesine geçiyor; tüketicilerimiz, iş ortaklarımız ve yerel ekonomi için kusursuz bir 'kazan-kazan' ekosistemi inşa ediyoruz. İş ortaklarımıza, platformumuzdaki en sık ve en yüksek sepet tutarıyla sipariş veren kullanıcı kitlesine doğrudan ulaşma imkânı tanıyarak onların kalıcı büyümesine katkı sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu modeli, müşteri sadakatini merkeze alırken sektörün toplam hacmini genişletecek vizyoner bir adım olarak görüyoruz.'