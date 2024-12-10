Karadeniz’de nadir olarak avlanan ve böbrek taşı olan hastalara iyi geldiği bilinen eşkina balığı, Sinop’ta tezgahlarda kilosu 200 TL’den satışa sunuldu.

Sinop’ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan eşkina balığı kafasında gözlerinin arka kısmında sağ ve sol tarafta beyaz taşlar vatandaşlara şifa oluyor. Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı iddia edilen eşkina balığı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Eşkinanın baş kısmından elde edilen ’otolit taşı’, halk arasında ’balık taşı’ olarak biliniyor. Alternatif tıpta kullanılan otolit taşının, özellikle böbrek hastalarına iyi geldiği öne sürülüyor.

Eşkina balığının faydalarını anlatan balıkçı Güven Karabulut, "Halk arasında balığın adı ’taş balığı’ olarak geçiyor. Bunun sebebi ise baş kısmında fasulye tanesi büyüklüğünde beyaz otolit taşlarının olması. Bu taşlar böbrek taşına iyi geliyor. Böbrekteki taşı düşürmeye yardımcı oluyor. Sarımsak döveceğinde otolit taşı ezilip, limon ile beraber içildiği zaman taşı düşürüyor. Eşkina sık sık çıkmaz. Karadeniz Bölgesi’nde olur, belirli sürelerde çıkar ve fazla çıkmaz. Eşkina balığını kilosu 200 liradan satıyoruz. Herkesin alabileceği bir balık. Vatandaşlar balığın başını ortadan ikiye ayırdıkları zaman taşları görebilir. Taşların rengi de beyaz olduğu için hemen fark edebilirler" dedi.

Eşkina balığının lezzetli olduğunu da söyleyen Karabulut, "Eşkina lezzetli bir balık türüdür. Otolit taşını da biraz limon sıkıp ezmek lazım. Ezdikten sonra bir içeceğin içerisine koyup içildiğinde işlem tamam demektir" diye konuştu.