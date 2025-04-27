Bursa'nın önde gelen kitap ve kültür merkezlerinden BKM Kitap Çocuk Kulübü, kursiyerlerinin hazırladığı Matilda Müzikali’ni sanatseverlerle buluşturdu. Roald Dahl’ın sevilen eseri “Matilda”dan uyarlanan müzikal, çocuk kursiyerlerin performansıyla büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde BKM Kitap Özlüce Şubesi’nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar sahne sanatları eğitimlerinde öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Zeki ve kitap kurdu Matilda’nın hikayesini anlatan müzikal, dans, müzik ve tiyatro unsurlarıyla renklenirken, kursiyerlerin enerjisi ve yeteneği izleyicilerden tam not aldı.

6 ders saati boyunca kulüpte eğitim gören kursiyerlerin performansları büyük beğeni topladı.

Roald Dahl’ın sevilen eseri “Matilda”dan uyarlayan tiyatro eğitmenleri Batuhan Tozkoparan ve Beyza Vurgun, etkinliğin çocukların yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, çocukların Matilda Müzikali ile hem sanatsal becerilerini sergilediğini, hem de ekip çalışmasının önemini deneyimlediğini söyledi.

Müzikal, aileler ve sanatseverler tarafından yoğun ilgi görürken, etkinlik sonunda çocuklar sertifikalandı.