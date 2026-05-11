Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Destek Merkezi katılımcılarının hazırladığı 'Bizim Sergi' Halk Evi'nde açıldı. Geliri ihtiyaç sahiplerine aktarılacak sergi, 15 Mayıs tarihine kadar gezilebilecek.

Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na özel çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Bizim Ev bünyesindeki atölyelerde üretilen el emeği göz nuru eserler, 'Bizim Sergi' kapsamında beğeniye sunuldu. Serginin açılışında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Bizim Ev katılımcıları ve aileleri yer aldı.

Başkan Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin, 2011'den bu yana Nilüfer'in en kıymetli yapılarından biri olduğunu söyledi. Söz konusu serginin birlikte olma iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, 'Katılımcılarımızın uzun bir emekle hazırladığı işler önümüzde. Hepsi onların elinden çıktı. Her biri büyük bir sabır ve özveriyle hazırlandı. İşte bu azmin, yeteneğin ve yaşama sıkı sıkıya tutunma isteğinin en somut halidir' dedi.

Engelleri, farklılıkları bir eksiklik olarak görmediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, 'Asıl mesele, her bireye içindeki potansiyeli ortaya çıkarma fırsatı sunabilmek. Çünkü biliyoruz ki fırsat eşitliği sağlandığında, dayanışma büyüdüğünde aşılamayacak engel yoktur' diye konuştu.

Sergilenen her ürünün bir hikâyesi olduğunu anlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Her ilmekte sabır, her detayda yaşama sevinci var. O yüzden bugün buradan alacağınız her ürün, bir kardeşimizin bağımsız yaşamına destek olmaktır. Buradan elde edilecek tüm gelir, yine ihtiyaç sahibi bireyler için kullanılacak. Birinin tekerlekli sandalyesi, diğerinin aküsü veya günlük yaşamını kolaylaştıracak bir ekipmanı olacak. Yapacağınız her küçük katkı, bir başkasının hayatına doğrudan dokunacak' dedi.

Açılışın ardından resim, seramik, keçe, makrome, geri dönüşüm, akrilik ve dekoratif aksesuar ürünlerinden oluşan sergi katılımcılar tarafından gezildi. Sergi, 15 Mayıs tarihine kadar Halk Evi'nde açık kalacak.