A Milli Takımımız, Macaristan zaferiyle beraber tarihindeki 250. galibiyeti elde etti. UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti ve ilk kez A Ligi'ne yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan'la karşılaştı.

İlk maçı 3-1 kazanan A Milliler rövanşı; 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 39. dakiada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazandı.

Böylece iki maçta rakibine 6-1 üstünlük kuran Türkiye, Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi.

Milli Takım sosyal medya hesabından ise "Merhaba A Ligi! Biz geldik" mesajı paylaşıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmamız gereken yerdeyiz" diyerek UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselen milli takımımızı tebrik etti.