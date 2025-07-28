Bitlis genelinde 2025 yılı hasat sezonunun ardından yapılan değerlendirmelere göre, buğday ve arpadan toplamda 20 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Bitlis’te yaklaşık 500 bin dekar alanda üretilen buğdayın hasadına başlandı. Rekoltenin yüksekliğinden memnun olan çiftçilerin bu yıl ekonomiye 20 milyarlık bir katkı sağlayacakları belirtildi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 230 bin dekarlık alanda ekim yapan çiftçiler, hasatlarını yapmaya başladı.

Hasadı yerinde inceleyen Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, 15-20 gün sürecek olan hasat döneminin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirden, "Bu yıl Ahlat’ta buğday hasadına başladık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 200 bin dekar alanda buğdayımız, 30 bin dekar alanında da arpa ekimimiz var. Verim olarak kuru alanda yaklaşık 300-400 ton, sulu alanlarımızda da 600 ton civarında bir verim bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bitlis genelinde bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alanda buğday ekimimiz var. Adilcevaz’da hasat dönemi bitmek üzere. Ahlat ve Tatvan’da da yeni başladı. Bugün itibarıyla başlamış bulunmaktayız. Tatvan’da ve Güroymak’ta da hasada başladık. İnşallah 15-20 gün içinde hasadımızı bitirip hepsini tamamlayacağız. Yaklaşık olarak Bitlis ekonomisine 20 milyar civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.