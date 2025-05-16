Uluslararası anlaşmalarla koruma altındaki endemik tür Anadolu benekli semenderi (Salamandra infraimmaculata) Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Sarıtaş köyünde sürü halinde görüntülendi.

Sarıtaş köyünün Özenli mezrasında köylülerce bir su kanalında fark edilen onlarca semender, cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, nadir rastlanan bu türün bir arada hareket ettiği ve su kanalında yoğun şekilde bulunduğu görülüyor. Bölge halkı, semenderleri ilk kez bu kadar kalabalık şekilde gördüklerini belirtti. Doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, Anadolu benekli semenderinin koruma altında olduğunu ve doğadan alınmasının, zarar verilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Anadolu benekli semenderi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde nadir olarak görülen ve özellikle nemli, serin alanlarda yaşam süren önemli bir tür olarak biliniyor.