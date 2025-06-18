Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesinde kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanacak alanda incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve beraberindeki heyet ile birlikte, Ahlat ilçesinde kutlanacak olan 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanacak alanda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerde; Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki (Çarho Etkinlik Alanı) altyapı çalışmaları, lojistik düzenlemeler, sahne kurulumları ve misafir ağırlama alanları başta olmak üzere birçok başlık detaylı şekilde değerlendirildi. Vali Karakaya, etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm kurumların ve birimlerin koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığını belirtti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, "Bu toprakların bize vatan oluşunun simgesi olan Malazgirt Zaferi’ni her yıl olduğu gibi bu yıl da Kubbetü’l İslam Şehrimiz Ahlat’ta büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm kurumlarımızla el birliği içinde çalışıyor, milletimize yakışır bir organizasyon gerçekleştirmek için gayret ediyoruz" dedi.

İncelemelerde Vali Karakaya’ya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.