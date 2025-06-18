Samsun’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Asyrmuhammet Gulberdiyev idaresindeki BU 2788 AG yabancı plakalı tır, Turan Çalış yönetimindeki 55 AOY 091 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 5 yaşındaki Yiğit Çalış yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.