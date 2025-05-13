Ankara’da düzenlenen Bisiklet Ankara MTB Cup C2 yarışmasında Kayserili sporcular önemli derecelere imza atarak 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Bisiklet Ankara MTB Cup C2 yarışmaları 11 Mayıs’ta yapıldı. Yarışmalara katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisikletçilerinden U17 Erkekler Kategorisinde Muhammet Mustafa Sandık birinci olarak altın madalya kazanırken, Habib Pınar ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenör Cemal Kuş’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.