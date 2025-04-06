Almanya’nın Berlin kentinden yola çıkan bisiklet tutkunu, kutsal topraklara ulaşmak için pedal çeviriyor.

Hac vazifesi için Almanya’dan bisikletiyle yola çıkan 28 yaşındaki Muhammed Abu Kasım, 53 günlük yolculuğunun ardından Türkiye’ye ulaştı.

Aslen Iraklı olan ve eğitim için Almanya’ya giderek orada kalan Abu Kasım, yolculuk sırasında Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için "Free Palestine" yazılı reflektörlü yeleği ile yoluna devam ediyor.

Almanya’da eğitimi devam ederken birden aklına gelen fikirle Abu Kasım, bisikletle önce tüm Güneydoğu Avrupa ve oradan Türkiye üzerinden Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine pedal çevirmeye başladı.

"6 bin kilometrelik yol daha da uzayabilir"

Yolculuk sırasında kendine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğunu belirten Muhammed Abu Kasım, "Hac görevini yerine getirmek için bisikletle Mekke’ye gitmeye karar verdim. Almanya’dan belirlendiğim güzergahları geçtim. Üzerimdeki yazı olan ’Filistin’e özgürlük’ lazım. Onlar da Müslüman onların yaşama alanları yok, evleri yok, yemekleri yok. Filistinlilere destek vermek lazım" dedi.

Yolda Macaristan Timisora kentinde yaşadığı ve kendisini duygulandıran bir anısını paylaşan Muhammet Abu Kasım, "Namaz için durduğum Timisora bakıldığında Müslüman az olan bir yer ama küçük bir cami var ve dolup taşıyor, insanlar kaldırımlarda namaz kılmaya başlıyor" diye konuştu.

İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor

Abu Kasım, "Mekke’ye yıllardır gitmek için çıktım. Yolculuk sırasında herkes yardım ediyor, misafir etmek istiyor. Bu da yolculuğun uzamasına sebep oluyor. Allah kazasız belasız gitmeyi nasip etsin. Hac görevimi yaptıktan sonra Dubai’ye gideceğim. Bu bisiklet benim evim, hayatım, her şeyim" dedi.