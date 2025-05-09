Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen 183 projesiyle vakıf üniversiteleri arasında beşinci kez Türkiye 1’incisi oldu. Rektör Yüksel yaptığı açıklamada, "Üniversite, yeteneklerin ortaya çıkarıldığı, düşüncenin geliştirildiği, öğrenmenin öğretildiği ve sosyalleşmenin gerçekleştirildiği yerdir. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"nın 2024 yılı 1. dönem başvuru sonuçları 2025 yılı Nisan ayında açıklandı. Biruni Üniversitesi, en fazla desteklenen projeye sahip vakıf üniversitesi olarak zirvede yer aldı. Daha önceki 4 dönemde vakıf üniversiteleri arasında Türkiye birincisi olmayı başaran üniversite, bu dönemde de liderliğini sürdürdü.

"Üniversite, yeteneklerin ortaya çıkarıldığı yerdir"

Elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Üniversitemiz, öğrenci projelerine verdiği önem ve akademik danışmanlık desteği sayesinde başarılarını sürdürüyor. Bu başarı, bilimsel üretkenliği destekleyen vizyonumuzun bir sonucudur. Üniversite, yeteneklerin geliştirildiği yerdir. Öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını tebrik ediyorum" dedi.