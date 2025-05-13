İzmir’de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından gerçekleşen etkinlikte, ’Birleşik Krallık İş ve Yatırım Fırsatları’ konuşuldu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), küresel yatırım trendlerini ve iş dünyasının uluslararası açılımlarını odağına alan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü EGİAD Dernek Merkezi’nde düzenlenen "Birleşik Krallık İş ve Yatırım Fırsatları" başlıklı seminer, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı Türkiye yetkililerinin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Seminerde, Birleşik Krallık’ın yatırım ortamı, Brexit sonrası ticaret dinamikleri ve Türk iş dünyası için sunduğu fırsatlar detaylı biçimde ele alındı. Özellikle finans, teknoloji ve temiz enerji gibi sektörlerdeki yatırım potansiyelinin altı çizildi. Seminerde, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Dış Yatırımlar Direktörü Zeynep Öztekbaş, İzmir İngiltere Konsolosluğu Ticaret Müdürü Güliz Kıymaz ve Kıdemli Ticaret Danışmanı Nuh Ustün konuşmacı olarak yer aldı.

"Uluslararasılaşma, stratejik bir zorunluluk haline geldi"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Genel Sekreteri Dr. H.İ. Murat Çelik, konuşmasında küresel ticaretin sunduğu fırsatların önemine vurgu yaptı. Çelik, konuşmasında şunları kaydetti: "Uluslararasılaşmayı sadece bir büyüme aracı olarak değil, aynı zamanda şirketlerimizin uzun vadeli varlıklarını güvence altına alan stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz."

Gelişen dijital dünyada şirketlerin yalnızca yerel pazarlara odaklanmasının yetersiz kaldığını vurgulayan Çelik, EGİAD üyelerinin küresel pazarlarda daha aktif ve rekabetçi olmalarını teşvik ettiklerini ifade ederek, "Birleşik Krallık: Girişimciler İçin Cazip Bir Ekosistem. Yüksek eğitimli iş gücü, inovasyon kültürü, sağlam hukuk sistemi ve iş yapma kolaylığı, Birleşik Krallık’ı girişimciler ve yatırımcılar için cazip bir destinasyon haline getiriyor" diye konuştu. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2021 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın ikili ticaret hacmini hızla artırdığına da dikkat çeken Çelik, bu anlaşmanın modernizasyon süreciyle birlikte hizmetler, dijital ticaret ve yatırımların da kapsama alınacağının altını çizdi.

"Uluslararası açılımlara verilen önem"

Uluslararasılaşma hedefinden vazgeçmemenin önemine değinen Çelik, bu konudaki kararlılıklarını şu şekilde ifade etti: "Geleceğe yatırım yapmak gerekiyor. Dünya değişiyor, fırsatlar değişiyor ve bu değişime hazır olanlar, geleceğin kazananları olacak." EGİAD üyelerinin küresel pazarlara açılımına destek olmak adına önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklere ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken EGİAD Genel Sekreteri Dr. H.İ. Murat Çelik, Haziran’ın ikinci haftası VivaTech Paris’e bir ziyaret gerçekleştireceklerini de duyurarak, gelecek yıllarda da London Tech Week gibi uluslararası organizasyonlara katılımı hedeflediklerini vurguladı.