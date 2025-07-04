DÜZCE (İHA) – Yaklaşık bir yıl önce Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde komşuların şikayeti üzerine belediye ekiplerince alınan "Pufi" isimli köpek, üzerindeki çip sayesinde bulundu. Köpeğinden umudunu keserek Kastamonu’nun Tosya ilçesine taşınan aile, Pufi’nin bulunduğunu öğrenince 281 kilometrelik yolu 3,5 saatte aşarak Düzce’deki veteriner kliniğine geldi. Bir yıl sonra sahibini gören köpeğin yaşadığı sevinç duygusal anlara sahne oldu.

Bir yıl öncesine kadar Kaynaşlı’da yaşayan Halil İbrahim ve Kadriye Çay çifti, bahçelerinde Pufi adını verdikleri köpeklerini besliyordu ancak komşuların havlama gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası belediye ekipleri köpeği alarak barınağa götürdü. Tüm aramalarına rağmen köpeklerinden bir daha haber alamayan Çay çifti, sonrasında Tosya’ya taşındı. Bu süreçte Halil İbrahim Çay hayatını kaybetti. Eşi Kadriye Çay ise Pufi’ye duyduğu özlemi içinde hep yaşattı.

Yakın zamanda Düzce merkezde sokakta bulunan köpek, Ege Veteriner Kliniği’ne getirildi. Burada görevli Veteriner Hekim Aykut Ekinci, köpeğin üzerindeki çipi okutarak sahibine ulaştı. Kadriye Çay ve oğlu Aydın Çay, gelen haber üzerine hiç vakit kaybetmeden yola çıkarak Düzce’ye geldi. Veteriner kliniğinin kapısından girer girmez Kadriye Çay, köpeğini tanıyarak sevgiyle kucakladı. İlk anda sahiplerini tanıyamayan Pufi, kısa süre sonra heyecanla duygularını gösterdi. Kavuşma anında hem aile hem de klinik çalışanları duygusal anlar yaşadı.

"Köpeğim için çok gözyaşı döktüm"

Bir yıl sonra köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadriye Çay, "Onu ellerimle büyütmüşüm. Kaynaşlı ilçesinde oturuyorduk. Bir gün geldiğimde onu kulübesinde bulamadık. O günden sonra da bir daha haber alamadık. Bir senedir kayıptı, artık kavuştuk. Herkese çok teşekkür ederim. Köpeğim için çok gözyaşı döktüm. Köpeğimizi eşim de çok aradı. Eşim Tosya’da vefat etti ama köpeğimizi çok aradı" dedi.

Kadriye Çay’ın oğlu Aydın Çay ise "Kastamonu’nun Tosya ilçesinden geliyoruz. Garibimin hiçbir suçu günahı yoktu. Komşuların yalandan şikayetleri üzerine belediye ekipleri aldı. O da havlamasından dolayı, yoksa başka hiçbir suçu yoktu köpeğimizin. Babam da köpeğiyle çocuk gibi ilgileniyordu" diye konuştu.

Çay, Tosya’dan Kaynaşlı’ya 3,5 saatte geldiklerini de sözlerine ekledi.

"Bu kavuşma, çiplemenin ne kadar önemli olduğunun örneğidir"

Veteriner Hekim Aykut Ekinci ise hayvanlara çip taktırmanın önemine dikkat çekerek, "Bu kavuşma, çiplemenin ne kadar önemli olduğunun örneğidir. Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan bu küçük dost, çipi sayesinde tesadüfen sahibine kavuştu. Kastamonu’dan gelen ailesi, köpeğini tekrar kavuştu" ifadelerini kullandı.