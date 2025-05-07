Samsun’un Bafra ilçesinde 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" mottosuyla trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Tekel Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri koordineli şekilde sürücüleri bilgilendirdi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Erdem Türksever’in katılımıyla sürücülere çikolata ikramında bulunulurken, çocuklara da boyama kitabı hediye edildi.

Etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulanarak, sürücüler trafik güvenliği konusunda uyarıldı.