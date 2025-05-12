Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Karayolu Trafik Haftası olması nedeniyle ‘’Bir Kural Bir Ömür’’ mottosuyla trafik güvenliği bilincini artırmak ve toplumun her kesimine ulaşmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliklerde; Sakaltutan ve Kızıldağ güzergahları uygulama noktalarında durdurulan sürücülere seyir halindeyken cep telefon kullanımı, emniyet kemeri ve hız ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtılarak ikramlarda bulunuldu.

Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarına "Bir Kural Bir Ömür" mottolu bilgilendirme afişleri asılarak sürücülerin trafik kurallarına farkındalıklarının artırılması sağlandı.

Vatandaşlara kampanya ile alakalı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Cuma hutbesi ve vaazında camide trafik güvenliğine ilişkin hazırlanan metnin okunması sağlandı.

Refahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere emniyet kemeri, hız ve motosiklet kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı.