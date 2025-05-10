Antalya’da liselere yönelik olarak düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen iş birliğiyle yürütülen ve öğrencilerin düşünce dünyasını geliştirmeyi, milli ve manevi değerlerle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, bu yıl bin 100 kitap okutuldu, 397 kompozisyon yarışmaya değer bulundu. 4 kitabı kapsayan yarışmada 12 öğrenci ödül almaya hak kazandı.

Program, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Genç Memur-Sen Antalya İl Başkanı Fatih Mehmet Çelik yaptı. Çelik, projeyle hedeflerinin akademik başarının ötesinde, fikri derinliği olan, değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Kitapla büyür, kalemle yürürüz. Bu projede emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

4 kitap, 12 ödül

Yarışma kapsamında belirlenen dört farklı kitaptan toplamda bin 100 adet dağıtıldı. 19 ilçede gönüllü danışman öğretmenler eşliğinde öğrenciler kitapları okuyarak kompozisyonlarını hazırladı. Yapılan değerlendirme sonucu her kitaptan dereceye giren üç öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Şair ve yazar Ali Emre de programa konuşmacı olarak katıldı. Emre, "Mehmet Akif" adlı eserinden hareketle İstiklal Şairi’nin hayatından kesitler aktardı.

Dereceye giren öğrenciler

Mustafa Kutlu’nun "Ya Tahammül Ya Sefer" kitabıyla ilgili yarışmada, Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nden Efnen Büyükkol birinci, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi’nden Fatma Selçuk ikinci, Döşemealtı Özel Yeryüzü Koleji’nden Ayşe Nisa Yılan ise üçüncü oldu.

Ali Emre’nin "Mehmet Akif" kitabı için Kepez TOBB Fen Lisesi’nden Erva Özkan birinciliği kazanırken, Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nden Eylül Pulcu ikinci, Kepez Neriman Erol Sosyal Bilimler Lisesi’nden Hilal Altınok üçüncü oldu.

Yavuz Bahadıroğlu’nun "Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı" kitabı için hazırlanan kompozisyonlarda Muratpaşa Hacı Dudu Mehmet Gebizli Anadolu İHL’den Sofia Ameer birinci, Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nden İrem Cengiz ikinci, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi’nden Cemre Yurdakul üçüncü oldu.

Cengiz Aytmatov’un "Toprak Ana" kitabı içinse Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi’nden Fatma Selçuk birinci, Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi’nden İrem Cengiz ikinci, Konyaaltı Hayme Ana Kız Anadolu İHL’den Eflin Ela Usta üçüncülük ödülü aldı.

Dereceye giren öğrencilere 5 bin, 3 bin ve 2 bin lira tutarında para ödülü verildi. Kompozisyonlar, dört kişilik bağımsız jüri gruplarından oluşan 16 kişilik kurul tarafından değerlendirildi.