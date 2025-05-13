Konya'da Karatay Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş birçok ata tohumunu “Karatay Ata Tohumu Projesi” ile yeniden tarıma kazandırıyor ve bu tohumları gelecek nesillere aktarıyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu çalışmalarla birlikte atalarımızdan miras kalan değerleri yaşattıklarını belirtti.

Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren, üretimiyle hem bugünü hem de yarını inşa eden tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak, bu anlayışla başlattığımız “Karatay Ata Tohumu Projesi” ile binlerce yıllık mirasımız olan ata tohumlarını yeniden toprakla buluşturuyor, geçmişin izlerini geleceğe taşıdıklarını söyledi.

"Bir zamanlar moloz yığınlarıyla dolu olan bu alanlar bugün tarımın, üretimin ve istihdamın merkezi haline geldi" diyen Başkan Kılca, "Özellikle kadınlarımızın üretim sürecine aktif katılımı sayesinde hem aile bütçelerine katkı sunuyor hem de kadın istihdamına yeni alanlar açıyoruz. Bugün Karatay Belediyesi, Büyükşehir Belediyemizle birlikte 15 milyon metrekarelik alanda yürüttüğü tarımsal faaliyetlerle Konya’nın değil, Türkiye’nin tarımsal kalkınmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Ata tohumuna sahip çıkan, toprağını terk etmeyen, doğayla uyum içinde çalışan tüm çiftçilerimiz başımızın tacıdır" dedi.