Bingöl İl Müftülüğü tarafından 151 umre yolcusu uğurlandı.

Bingöl İl Müftülüğü tarafından Bingöl Havalimanı’ndan, Cidde Havalimanına direkt uçuşla umreye gidecek olan 151 vatandaş için uğurlama programı gerçekleştirildi. Umre ibadetini yapacak olan vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte toplanma alanına geldi. Kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan kafile dualarla uğurlandı.

Müftü Vekili Bayram Öztürk, umreye giden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.