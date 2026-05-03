Bingöl'de medya çalışanları ile kamu kurumlarının basın birimlerinde görev yapan personele yönelik düzenlenen 'Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi' tamamlandı.

Bingöl Basın Konseyi öncülüğünde, Fırat Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi düzenlendi. Eğitmen Gökhan Su tarafından verilen eğitimde, katılımcılara yapay zekanın medya alanındaki kullanımı, içerik üretim süreçlerinde dijital araçlardan nasıl faydalanılacağı ve doğru komut (prompt) teknikleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. İki gün süren program boyunca, basın mensuplarının dijital araçlar sayesinde daha hızlı, etkili ve nitelikli içerik üretme kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.