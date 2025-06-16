Bingöl’de durdurulan 2 şahsın üst aramasında bakır bronz karşımı olduğu değerlendirilen 11 sikke ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize İşler Müdürlüğü ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesinde Sancakli köyünde 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üst aramaları gerçekleştirildi. Yapılan aramada bakır-bronz karışımı olduğu değerlendirilen 11 adet sikke ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.