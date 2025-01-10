Bingöl’ün Genç ilçesinde mala zarar verme ve kundaklamaya teşebbüs suçlarının faili olan şahıs yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ilimiz, Genç ilçesinde mala zarar verme ve kundaklamaya teşebbüs suçlarının faili olan şahsın tespiti akabinde ivedilikle yakalaması yapılmış, olayda kullanılan suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, şahsın ikametinde yapılan adli aramada; şüpheli şahsın ikametinde adli aramanın yapılacağı esnasında, ikamette bulunan bir kadın şahsın delilleri yok etmek maksadıyla suç unsurlarını ikamet penceresinden dışarı attığı tespit edilmiş, dışarı atılan temini sağlanmış, yapılan adli arama neticesinde 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve 16 adet şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda da suç unsurlarını yok etmeye çalışan kadın şahıs hakkında da suç delillerini yok etmek ve değiştirmek suç konusuyla gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir” denildi.