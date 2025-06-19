Bingöl’de güvenlik güçleri tarafından son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, aranan 103 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği, son 2 hafta içerisinde emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları paylaştı. Buna göre son 2 haftada 197 bin 904 şahsın sorgulandı, 31 bin 312 aracın denetledi ve bin 910 araca cezai işlem uygulandığı, 168 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 18, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 85 olmak üzere toplam 103 şahsın yakalandığı aktarıldı.

Çalışmalarda, 234 gram sıvılaştırılmış metamfetamin, 4 gram metamfetamin, 1.90 gram kokain, 19 bin 344 adet kök kenevir bitkisi, 17 gram esrar, 38 gram sentetik hap, 3 adet tabanca, 8 adet fişek, 2 adet havan mühimmatı, 4 adet bomba atar mühimmatı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet figür, 11 adet sikke, birer adet av tüfeği, kurusıkı tabanca, obüs mühimmatı, 20 mm atak mühimamtı ele geçirildiği bildirildi.