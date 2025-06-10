Bingöl’de Kurban Bayramı boyunca polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 7 bin 258 şahıs sorgulanırken aranan 59 şüpheli yakalandı.

Bingöl’de Kurban Bayramı süresince İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalıştı. Bu çerçevede 375 uygulama noktasında 760 ekip ve 603 personel görev aldı. Uygulanan faaliyet kapsamında, 7 bin 258 şahıs ve 5 bin 177 araç sorgulanırken 162 okul çevresi, 110 metruk bina, 110 park ve bahçe ile 33 işletme kontrol edildi.

Uygulamalarda, 59 aranan şahıs yakalanırken, 7 şahsa adli ve 52 şahsa idari işlem yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda 792 araca toplam 1 milyon 881 bin 57 TL idari para cezası uygulandığı ve 3 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Öte yandan uygulamalarda 8 gram esrar, 156. 42 gram kokain ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği bildirildi.