Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirilirken ‘Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma’ suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı zamanda ‘Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma’ suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: iha